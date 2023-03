Gas: apre in rialzo sopra i 44 euro al MWh al Ttf Amsterdam (Di venerdì 17 marzo 2023) Apertura in rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti futures sul mese di aprile guadagnano lo 0,41% a 44,53 euro al MWh. . 17 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Apertura inper il gas naturale sulla piazza Ttf di. I contratti futures sul mese di aprile guadagnano lo 0,41% a 44,53al MWh. . 17 marzo 2023

