Ganna: ''La Sanremo ti emoziona, ho lo stomaco sottosopra'' (Di venerdì 17 marzo 2023) Filippo Ganna è uno dei protagonisti più attesi della Milano - Sanremo. Ecco le sue parole alla vigilia della Classicissima Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 17 marzo 2023) Filippoè uno dei protagonisti più attesi della Milano -. Ecco le sue parole alla vigilia della Classicissima

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MichGPS : RT @Eurosport_IT: ??? Filippo Ganna: 'C'è un po' di tensione non lo nascondo...' L'intervista completa: - Eurosport_IT : ??? Filippo Ganna: 'C'è un po' di tensione non lo nascondo...' L'intervista completa: - cyclingpronet : Filippo Ganna - Interview before Milano-Sanremo 2023 - davidefent : RT @FarodiRoma: CICLISMO / Sabato 18 marzo torna la “Milano-Sanremo”, che però parte da… Abbiategrasso. Tra i favoriti Mohoric e Caleb Ewan… - SpazioCiclismo : Filippo Ganna risponde a chi ritiene la #MilanoSanremo la corsa più difficile da vincere e dichiara che all'interno… -