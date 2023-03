Gam | in anteprima il video di ‘Come nelle vene’

(Di venerdì 17 marzo 2023) È in rotazione radiofonica da venerdì 17 marzo Comevene, il nuovo singolo dei Gam disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 10 marzo. Gam è un progetto nato dall’incontro tra Andrea Massimo Galderisi (figlio del grande calciatore) – autore, cantante, chitarrista – e Camo Jotaro Brando, autore, cantante e pianista. I Gam si ispirano al rock brit e al rock americano, alla musica classica, alla musica elettronica straniera, Italiana e a qualsiasi suono che abbia melodia e sincerità. Comevene è una canzone elettronica e melodica. L’introduzione corale vuole rendere l’idea fin da subito di gioia e di unione. Si tratta di un brano spontaneo e diretto, sia nella composizione che nella registrazione, ed è uno di quei pezzi che arriva, bussa ed è pronto. Bene o male tutto scorre e tutto tornerà la dice tutta. Qui c’è felicità e ...

Per l'antichità, Charles Ede di Londra ha comunicato 20 vendite concluse nelle giornate di, tra cui quella di una dea della fertilità anatolica del Neolitico (90.000), mentre David Aaron ...... allafino al 4 giugno. Info : www.circololettori.it SVANIRA' PER SEMPRE Venerdì 10 marzo ore ... alle ore 21 al Cinema Massimo di Torino, verrà proiettato innazionale "Svanirà per sempre"...... con una selezione di immagini fotografiche d'archivio provenienti dalle Collezioni della" ... Nella stessa Sala 34 è presentato inil più recente dipinto dell'artista e psicanalista ...