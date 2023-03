Futsal, Final Four di Coppa Italia: le semifinali e dove vedere le partite in tv e in streaming (Di venerdì 17 marzo 2023) La maestosa cornice del Pala Vesuvio accoglie l’evento che tutti stanno aspettando da mesi, la Final Four di CoppaItalia di Serie A di Futsal. L’Italservice Pesaro, che ha vinto le ultime due edizioni della... Leggi su europa.today (Di venerdì 17 marzo 2023) La maestosa cornice del Pala Vesuvio accoglie l’evento che tutti stanno aspettando da mesi, ladidi Serie A di. L’Italservice Pesaro, che ha vinto le ultime due edizioni della...

