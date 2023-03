Frecce Tricolori a Roma domenica 19 marzo 2023: ecco quando e dove vederle (Di venerdì 17 marzo 2023) . Sarà un evento storico non solo per Roma, ma anche per tutta l’Italia e il mondo dello sport. Per la prima volta nella storia, le Frecce Tricolori sorvoleranno la Città Eterna durante lo svolgimento della maratona, che questa domenica interesserà con il suo percorso anche il Centro Storico capitolino (si parte e si finisce ai Fori Imperiali). Uno spettacolo suggestivo per i partecipanti, ma soprattutto per le migliaia di persone che accorreranno a vedere la gara. Le Frecce Tricolori sorvoleranno la Maratona di Roma Un’iniziativa che è stata possibile mettere in piedi con il prezioso aiuto dell’Aeronautica Militare italiana, che ha deciso di collaborare con gli organizzatori della famosa manifestazione sportiva che coinvolgerà molteplici quartieri nel cuore di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023) . Sarà un evento storico non solo per, ma anche per tutta l’Italia e il mondo dello sport. Per la prima volta nella storia, lesorvoleranno la Città Eterna durante lo svolgimento della maratona, che questainteresserà con il suo percorso anche il Centro Storico capitolino (si parte e si finisce ai Fori Imperiali). Uno spettacolo suggestivo per i partecipanti, ma soprattutto per le migliaia di persone che accorreranno a vedere la gara. Lesorvoleranno la Maratona diUn’iniziativa che è stata possibile mettere in piedi con il prezioso aiuto dell’Aeronautica Militare italiana, che ha deciso di collaborare con gli organizzatori della famosa manifestazione sportiva che coinvolgerà molteplici quartieri nel cuore di ...

