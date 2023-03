Fratelli d'Italia presenta proposta di legge: "17 marzo sia festa nazionale. Momento fondante dei nostri valori comuni" (Di venerdì 17 marzo 2023) Una proposta di legge per riconoscere il 17 marzo festa nazionale. Lo ha annunciato oggi Fratelli d'Italia nel corso di una conferenza stampa insieme a Gioventù nazionale alla quale hanno partecipato il responsabile dell'organizzazione Giovanni Donzelli, i capigruppo di FdI alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan e il presidente di Gioventù nazionale Fabio Roscani. "Oggi come Fratelli d'Italia e insieme a Gioventù nazionale - ha spiegato Giovanni Donzelli - intendiamo ufficializzare il nostro impegno per rendere il 17 marzo una ricorrenza nazionale. Il giorno della proclamazione dell'Unità d'Italia infatti, è il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Unadiper riconoscere il 17. Lo ha annunciato oggid'nel corso di una conferenza stampa insieme a Gioventùalla quale hanno partecipato il responsabile dell'organizzazione Giovanni Donzelli, i capigruppo di FdI alla Camera e al Senato, Tommaso Foti e Lucio Malan e il presidente di GioventùFabio Roscani. "Oggi comed'e insieme a Gioventù- ha spiegato Giovanni Donzelli - intendiamo ufficializzare il nostro impegno per rendere il 17una ricorrenza. Il giorno della proclamazione dell'Unità d'infatti, è il ...

