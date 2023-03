Fratelli di Crozza, stasera 17 marzo su NOVE e in streaming su DISCOVERY: anticipazioni della puntata (Di venerdì 17 marzo 2023) stasera 17 marzo torna Fratelli di Crozza, il programma dove i personaggi di Maurizio Crozza raccontano gli italiani con la solita pungente satira. Fratelli di Crozza torna stasera 17 marzo su NOVE in prima serata. Maurizio Crozza ci riproporrà le sue imitazioni irresistibili, quali personaggi vecchi e nuovi il comico geNOVEse riproporrà? Quali fatti di attualità politica e sociale della settimana l'avranno ispirato? Lo scopriremo vedendolo salire sul palco dell'acclamatissimo programma. Maurizio Crozza torna stasera con una nuova puntata incentrata, come sempre, sui fatti di stretta attualità politica e sociale ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 marzo 2023)17tornadi, il programma dove i personaggi di Maurizioraccontano gli italiani con la solita pungente satira.ditorna17suin prima serata. Maurizioci riproporrà le sue imitazioni irresistibili, quali personaggi vecchi e nuovi il comico gese riproporrà? Quali fatti di attualità politica e socialesettimana l'avranno ispirato? Lo scopriremo vedendolo salire sul palco dell'acclamatissimo programma. Mauriziotornacon una nuovaincentrata, come sempre, sui fatti di stretta attualità politica e sociale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pdepellegrin : @matt1news @DianaS36 Notizia da : fratelli di crozza - ChilErminia : Fratelli di Crozza!?? - imparolinglese : RT @fratellicrozza: Fratelli, sono disponibili i biglietti per assistere alle nuove puntate di #FratelliDiCrozza in onda ogni venerdì alle… - Stefano___1970 : RT @fratellicrozza: Sei un influencer veneto? Beh, nell’ultima puntata di #FratelliDiCrozza, c’è qualcosa che devi assolutamente sapere ?? R… - Stefano___1970 : RT @fratellicrozza: Fratelli, sono disponibili i biglietti per assistere alle nuove puntate di #FratelliDiCrozza in onda ogni venerdì alle… -