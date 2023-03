Francia, tutti contro Macron il giorno dopo l’approvazione della riforma delle pensioni: depositata la mozione di sfiducia contro il governo (Di venerdì 17 marzo 2023) È stata depositata oggi all’Assemblée Nationale di Parigi una mozione di censura trasversale ai partiti d’opposizione con l’intento di far cadere il governo francese guidato da Elisabeth Borne. Tale mozione, presentata su iniziativa del gruppo indipendente Liot, si inserisce nel quadro della battaglia parlamentare contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron, approvata ieri senza passare da un voto del Parlamento. Firmata da 91 parlamentari provenienti da 5 diversi gruppi politici d’opposizione, in particolare della coalizione di sinistra Nupes, la sfiducia non è stata invece appoggiata dai deputati repubblicani. «L’adozione di questa mozione ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 marzo 2023) È stataoggi all’Assemblée Nationale di Parigi unadi censura trasversale ai partiti d’opposizione con l’intento di far cadere ilfrancese guidato da Elisabeth Borne. Tale, presentata su iniziativa del gruppo indipendente Liot, si inserisce nel quadrobattaglia parlamentareladi Emmanuel, approvata ieri senza passare da un voto del Parlamento. Firmata da 91 parlamentari provenienti da 5 diversi gruppi politici d’opposizione, in particolarecoalizione di sinistra Nupes, lanon è stata invece appoggiata dai deputati repubblicani. «L’adozione di questa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : Ci ha lasciati Silvio Di Francia, una persona straordinaria che ha attraversato la politica con una passione rara f… - GiordanaAngi : Ciao a tutti. Come vedete sono felice di annunciarvi che a fine Marzo uscirà una canzone di Pascal Obispo in duetto… - colvieux : Ringrazio @Cartabellotta e il @GIMBE . Qui non ci rendiamo conto della gravità e di dove rischiamo di finire. Aveva… - il_Ghisa : RT @LaPaola110: Scioperano tutti, in Francia, in Grecia addirittura in Israele...noi invece subiamo tutto. Siamo proprio un popolo di pecor… - Nicola23453287 : RT @RobertoAvventu2: FRANCIA - Macron è andato contro il suo stesso parlamento e il suo stesso popolo, per far scattare l'articolo 49.3, ne… -