Francia, proteste nella notte contro la riforma delle pensioni: oltre 300 arresti (Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo che il governo francese ha deciso di porre la fiducia sulla contestata riforma delle pensioni, è tornata a salire la tensione ieri sera in tutta la Francia. Diverse migliaia di persone si sono riunite ieri in piazza in molte città, a partire da Parigi dove alle 19 - a poche ore dall'annuncio proveniente dall'Assemblea Nazionale francese - 6mila persone si sono raccolte a Place de la Concorde. Circa 200 manifestanti, su invito della Cgt, si sono riversati sulla tangenziale, bloccando il traffico. I dimostranti si sono ritrovati a Porte de Clignancourt, bloccando il traffico sulla circonvallazione interna, prima di dirigersi in corteo verso Porte de la Chapelle, costringendo gli automobilisti a guidare al passo. La manifestazione si è dispersa in serata dopo molti disordini e centinaia di ...

