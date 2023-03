Francia nel caos per la riforma che innalza l’età della pensione (Di venerdì 17 marzo 2023) La Francia sotto pressione per la riforma delle pensioni. Dopo la decisione del Governo di avvalersi dell’articolo 49.3 della Costituzione – che permette di evitare il dibattito parlamentare – è bagarre in Parlamento e nel paese. Il testo di legge che innalza progressivamente, entro il 20230, l’età della pensione da 62 a 64 anni, è stato approvato all’Assemblea nazionale con l’imposizione del voto di fiducia da parte del Governo di Elisabeth Borne. E ora i partiti di opposizione stanno pensando di ricorrere alla mozione di sfiducia. Avranno il diritto di presentare formalmente mozioni di censura nell’arco delle prossime 24 ore. Una persona davanti a un incendio dopo la manifestazione del 16 marzo nei pressi dell’Assemblea nazionale. Foto Ansa/Epa Mohammed ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 marzo 2023) Lasotto pressione per ladelle pensioni. Dopo la decisione del Governo di avvalersi dell’articolo 49.3Costituzione – che permette di evitare il dibattito parlamentare – è bagarre in Parlamento e nel paese. Il testo di legge cheprogressivamente, entro il 20230,da 62 a 64 anni, è stato approvato all’Assemblea nazionale con l’imposizione del voto di fiducia da parte del Governo di Elisabeth Borne. E ora i partiti di opposizione stanno pensando di ricorrere alla mozione di sfiducia. Avranno il diritto di presentare formalmente mozioni di censura nell’arco delle prossime 24 ore. Una persona davanti a un incendio dopo la manifestazione del 16 marzo nei pressi dell’Assemblea nazionale. Foto Ansa/Epa Mohammed ...

