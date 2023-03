Francia, Le Pen: "L'art. 49.3 sul testo della riforma delle pensioni e' inammissibile" (Di venerdì 17 marzo 2023) "E' inammissibile". Questo il commento di Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, sulla scelta del governo francese di ricorrere all'art. 49.3 della Costituzione sul testo della riforma delle ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "E'". Questo il commento di Marine Le Pen, leader di Rassemblement National, sulla scelta del governo francese di ricorrere all'art. 49.3Costituzione sul...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilsussidiario : #FRANCIA, CAOS PENSIONI/ 'Ora Le Pen e Mélenchon possono far cadere il Governo' - PCad19 : RT @signori_massimo: Bastava votare Le Pen e tutto questo non sarebbe successo. #France #Francia - JeanDanton3 : RT @signori_massimo: Bastava votare Le Pen e tutto questo non sarebbe successo. #France #Francia - AnnaP1953 : RT @signori_massimo: Bastava votare Le Pen e tutto questo non sarebbe successo. #France #Francia - Swiety000 : RT @signori_massimo: Bastava votare Le Pen e tutto questo non sarebbe successo. #France #Francia -