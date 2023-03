Francia | in vendita a 31 | 5 milioni la villa dei Kennedy

(Di venerdì 17 marzo 2023) E' nascosto nel verde e poco conosciuto, JFK bambino ci trascorreva le vacanze estive e oggi la proprietà di Beaumont, in Costa Azzurra vicino a Cannes, è in: 31,5di euro il prezzo ...

E' nascosto nel verde e poco conosciuto, JFK bambino ci trascorreva le vacanze estive e oggi la proprietà di Beaumont, in Costa Azzurra vicino a Cannes, è in: 31,5 milioni di euro il prezzo fissato, che comprende la bellissima villa e lo smisurato parco che la circonda. La prestigiosa location di 1.160 metri quadrati, costruita negli anni Venti dal

(ANSA) - PARIGI, 17 MAR - E' nascosto nel verde e poco conosciuto, JFK bambino ci trascorreva le vacanze estive e oggi la proprietà di Beaumont, in Costa Azzurra vicino a Cannes, è in vendita: 31,5 ...La sovranità energetica mentre l’Europa discute e investe nella transizione ecologica. La Francia non teme l’Europa sull’opzione nucleare nonostante sia stata eliminata dalla nuova bozza del piano ...