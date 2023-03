Francia, continuano le proteste contro la riforma pensioni di Macron: occupata la tangenziale di Parigi (Di venerdì 17 marzo 2023) Nuove tensioni in Francia, dove non accennano a placarsi le proteste legate alla riforma delle pensioni, ormai in corso a più riprese da quasi sei mesi. I manifestanti continuano a mettere a ferro e fuoco Parigi: questa volta hanno deciso di paralizzare il traffico, riversandosi sulla tangenziale e impedendo il passaggio degli automobilisti. Nella scorsa ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Nuove tensioni in, dove non accennano a placarsi lelegate alladelle, ormai in corso a più riprese da quasi sei mesi. I manifestantia mettere a ferro e fuoco: questa volta hanno deciso di paralizzare il traffico, riversandosi sullae impedendo il passaggio degli automobilisti. Nella scorsa ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia non si placano le proteste contro la riforma delle pensioni. Cariche della polizia in place de la Concor… - ladyonorato : In #Francia gli scioperi contro la riforma delle pensioni continuano! Oggi sciopero nazionale … - dvaldi1 : RT @CollotMarta: Mentre in Francia continuano gli scioperi, la prima ministra francese Elisabeth Borne ricorre alla norma che permette di s… - palabritadepape : RT @CollotMarta: Mentre in Francia continuano gli scioperi, la prima ministra francese Elisabeth Borne ricorre alla norma che permette di s… - giovcusumano : RT @CollotMarta: Mentre in Francia continuano gli scioperi, la prima ministra francese Elisabeth Borne ricorre alla norma che permette di s… -