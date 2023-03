Francesco Totti per l’emergenza abitativa a Roma: il residence a Tor Tre Teste per ospitare i senzatetto (Di venerdì 17 marzo 2023) Francesco Totti e la sua società, la Ten Immobiliare, torna nuovamente sul tema dell’emergenza abitativa che sta stravolgendo il Comune di Roma. Grazia all’immobile di proprietà di via Tovaglieri 29 a Tor Tre Teste, il Capitano si è guadagnato il bollino di ”idoneità” per poter ospitare, a spese del Comune, le famiglie che si trovano in enorme difficoltà economica e sociale. Roma, Noemi Bocchi si opera di diastasi addominale: ‘Faccio la mia parte condividendo il mio percorso’ I residence di Francesco Totti idonei per ospitare le famiglie in difficoltà Quello che vi abbiamo menzionato, poc’anzi, è l’esito dell’ultimo bando pubblicato dal Campidoglio per trovare nuovi alloggi per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 marzo 2023)e la sua società, la Ten Immobiliare, torna nuovamente sul tema delche sta stravolgendo il Comune di. Grazia all’immobile di proprietà di via Tovaglieri 29 a Tor Tre, il Capitano si è guadagnato il bollino di ”idoneità” per poter, a spese del Comune, le famiglie che si trovano in enorme difficoltà economica e sociale., Noemi Bocchi si opera di diastasi addominale: ‘Faccio la mia parte condividendo il mio percorso’ Idiidonei perle famiglie in difficoltà Quello che vi abbiamo menzionato, poc’anzi, è l’esito dell’ultimo bando pubblicato dal Campidoglio per trovare nuovi alloggi per le ...

