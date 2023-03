Francesca Pascale alla manifestazione di Milano: «Questo Paese permette ai criminali di sposarsi e procreare e agli omosessuali no» (Di venerdì 17 marzo 2023) L’ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi legata a Paola Turci, parteciperà alla manifestazione del 18 marzo a Milano contro lo stop alla trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali Leggi su vanityfair (Di venerdì 17 marzo 2023) L’ex compagna di Silvio Berlusconi, oggi legata a Paola Turci, parteciperàdel 18 marzo acontro lo stoptrascrizione dei figli di coppie omogenitoriali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : Anche Pascale al presidio per i diritti delle famiglie arcobaleno: «Il governo ci tratta da criminali» - HuffPostItalia : Francesca Pascale in piazza per i diritti gay: 'La penso come Schlein. Questo governo vuole dirci come vivere le no… - carmen_distaso : RT @paolo_r_2012: Milano, Francesca Pascale sfilerà in pazza per i diritti gay: la penso come Schlein | Sky TG24 - geniazze : RT @HuffPostItalia: Francesca Pascale in piazza per i diritti gay: 'La penso come Schlein. Questo governo vuole dirci come vivere le nostre… - REstaCorporate : RT @HuffPostItalia: Francesca Pascale in piazza per i diritti gay: 'La penso come Schlein. Questo governo vuole dirci come vivere le nostre… -