Francesca Pascale | a quanto ammonta il patrimonio dell’ex di Silvio Berlusconi? Cifra astronomica

Francesca Pascale è stata legata a Silvio Berlusconi per circa 10 anni: sapete a quanto ammonta il suo patrimonio? Oggi Francesca Pascale è felicemente sposata con Paola Turci. Le due donne, dopo un periodo di clandestinità scoperto dai paparazzi, sono uscite allo scoperto confermando il loro amore. La scorsa estate hanno deciso di suggellare il loro rapporto in modo ufficiale, celebrando le nozze alla presenza dei famigliari e di qualche vip. Un amore quello della Pascale e della cantante che ha trovato ampi consensi. Oggi sia Francesca che Paola sognano un figlio, un desiderio che sperano

Anche Pascale al presidio per i diritti delle famiglie arcobaleno: «Il governo ci tratta da criminali» - Francesca Pascale in piazza per i diritti gay: 'La penso come Schlein. Questo governo vuole dirci come vivere le nostre vite' - Francesca Pascale scenderà in piazza. Al suo fianco ci saranno, tra gli altri, la nuova segretaria del Partito democratico - "La penso come Schlein e sfiderò per i diritti gay". La sfida di Francesca Pascale, in piazza a Milano