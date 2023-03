Francesca Fagnani | tutto sull’intimità con Mentana | “Non ci rinunciamo mai”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Personaggi tv. In una recente intervista concessa al settimanale “Oggi”ha parlato per la prima volta della sua storia d’amore con Enrico. Ne è venuto fuori un ritratto inedito del giornalista, nonché direttore del Tg La7. I due sono legati dal 2013: “È la mia relazione più lunga”, ha detto la conduttrice di “Belve”. Per lui si tratta invece della quarta storia importante. leggi anche: “Belve”, colpaccio di: arriva Totti leggi anche: “Belve”, Giacomo Urtis ammette intimità con il famoso vip:sconvolta Enricoha quattro figli: il primogenito Stefano, nato nel 1987 e anche lui giornalista, è figlio di Fulvia Di Giulio; Alice, la seconda, è nata nel 1992 dalla storia con Letizia Lorenzini ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiTre : Domani appuntamento con #TvTalk alle 15.00 su #Rai3 insieme a Antonella Clerici, Francesca Fagnani,Camila Raznovich… - Quellaetero : Vabbè Francesca Fagnani sarebbe stupenda pure se facesse le interviste seduta per terra ?? - infoitcultura : Le cagnoline di Enrico Mentana e Francesca Fagnani - Hautlander : @itsmeback_ Francesca Fagnani non dargliela più.. - SpotandWeb : Nuova notizia: “Tv Talk”, tra gli ospiti della puntata Antonella Clerici, Francesca Fagnani e Camila Raznovich -

Ha ottenuto il 4,5% di share nella prima serata. Belve, trasmesso su Rai 2, ha continuato a conquistare il pubblico anche nella ...A distanza di quasi dieci giorni dall'intervista di Heather Parisi a Belve - il programma condotto dasu Rai 2 - , se ne continua a parlare. E non solo per il fatto che la Parisi, terminata la registrazione, è stata fermata dall'ufficiale giudiziario che la ha costretta a pagare, ...... Nina e Bice, le cagnoline della compagnadi cui Enrico ormai va pazzo tanto da portarsele spesso in redazione. L'immagine ha fatto subito il boom di like e cuoricini, i fan di ...

Mentana, i cani Nina e Bice conducono il tg con il giornalista. La compagna Fagnani: «Li porta ovunque e poi l ilgazzettino.it

Belve, trasmesso su Rai 2, ha continuato a conquistare il pubblico anche nella nuova fascia oraria. Il merito è tutto di Francesca Fagnani, che ha ideato e condotto questo programma di interviste ...Si tratta di due femmine di Cavalier King che Francesca Fagnani, conduttrice de Belve e compagna del direttore del TgLa7, lo ha convinto a tenere in casa. Il risultato Il giornalista, inizialmente ...