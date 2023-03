Forum Famiglie, la ministra Roccella: "I figli dei gay? In Italia già tutelati. Il problema è l'utero in affitto" (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente uscente De Palo: "Alla politica chiediamo una riforma fiscale che tenga conto della composizione familiare, miglioramenti all'assegno unico e fondi del Pnrr per la denatalità". Il presidente Istat Blangiardo: "Le culle si svuotano, nel 2022 record negativo". Leggi su repubblica (Di venerdì 17 marzo 2023) Il presidente uscente De Palo: "Alla politica chiediamo una riforma fiscale che tenga conto della composizione familiare, miglioramenti all'assegno unico e fondi del Pnrr per la denatalità". Il presidente Istat Blangiardo: "Le culle si svuotano, nel 2022 record negativo".

