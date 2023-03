(Di venerdì 17 marzo 2023)è l’isola più piccola delle Baleari. Unneldelaccoccolato tra le vicine Ibiza e Maiorca che si estende per appena 90 chilometri quadrati votato a vacanze sostenibili. Oltre a spiagge da sogno e acque cristalline nelle quali immergersi senza pensieri, l’isola offre un meraviglioso entroterra tutto da esplorare. I paesaggi che vi aspettano sono così incantati, incontaminati ed esotici da sembrare un quadro surreale o una cartolina dai Caraibi. Tra le poetiche spiagge e i borghi di pescatori, da non perdere è la Riserva di Ses Salines, dove avvistare ovattati fenicotteri rosa. Es Pujols è certamente la località turistica d’eccellenza in cui divertirsi e intrattenersi per godere a pieno della movida fino alle ore piccole, mentre i mercatini di Responsabilità Pilar de la Mola sono ...

... le cristalline acque disaranno lì ad aspettarvi. Imperdibile, sempre in questo tratto ... sono solo alcuni dei colori che potrete ammirare in questo piccolo angolo di. Meno ...Sono fuggiti dal caos metropolitano e si sono rifugiati, così, in unterrestre in cui ... sembra essere un argomento tabù per l'ex campionessa di nuoto: 'Il segreto resta a- così ...Proprio per questo s'è mantenuta quelterrestre che è ancora oggi. La si scorge quando si ...avevano mai sentito parlare di Es Vedrà ma che delle Baleari conoscevano solo Ibiza e...

Formentera, un paradiso caraibico nel cuore del Mediterraneo Il Fatto Quotidiano

