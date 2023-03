Formazioni ufficiali Sassuolo-Spezia: le scelte di Dionisi e Semplici (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli schieramenti ufficiali di Sassuolo e Spezia per la 27° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco le Formazioni Sassuolo e Spezia sono pronte ad affrontarsi al Mapei Stadium per la 27esima giornata di Serie A. Ecco le Formazioni ufficiali del match. Sassuolo-Spezia: LE Formazioni ufficiali Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Dionisi. Spezia (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Agudelo, Maldini, Gyasi; Nzola. Allenatore: Semplici. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 marzo 2023) Gli schieramentidiper la 27° giornata di campionato di Serie A 2022/2023. Ecco lesono pronte ad affrontarsi al Mapei Stadium per la 27esima giornata di Serie A. Ecco ledel match.: LE(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Thorstvedt, Maxime Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore:(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadu, Caldara, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Agudelo, Maldini, Gyasi; Nzola. Allenatore:. L'articolo proviene da ...

