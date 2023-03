Fondi vaticani | Becciu | ' Non ho mai manipolato nessuno | nemmeno il Papa'

Lo ha affermato il cardinale Angelo Becciu in una lunga dichiarazione spontanea all'inizio della 52sima udienza del processo suidella Santa Sede , con riferimento al suo carteggio col Papa ...... la statua di Vittorio Emanuele II, i Musei. Sono ormai innumerevoli i monumenti che gli ...che avrebbero permesso di rendere utilizzabili in tempi brevi circa 500 milioni di euro di, ......in materia economico - finanziaria del 2020 che trasferisce all'Apsa la gestione die ... e nel 2022 quello di tre frammenti del Partenone, custoditi nei Musei, a Ieronymos ii, ...

Fondi vaticani, Becciu: "Non ho mai manipolato nessuno, nemmeno ... SardiniaPost

Città del Vaticano - L'udienza inizia con il giuramento di rito: «Giuro sul Santo Vangelo di dire tutta la verità, null'altro che la verità». Per la ...Insieme alla lotta alla piaga degli abusi, la riforma del sistema economico-finanziario vaticano - che nell'arco di dieci anni, lo si può dire, ha rivoltato come un guanto - è stata fin dall'inizio un ...