Follia a Sivas: tifoso entra in campo e colpisce il viola Bianco con un pugno in faccia (Di venerdì 17 marzo 2023) Incredibile quello che è successo a Sivas, in Turchia, durante Sivasspor e Fiorentina per la gara di ritorno degli ottavi di finale della Conference League: poco dopo che Gaetano Castrovilli aveva ...

Follia in Conference, Bianco della Fiorentina colpito da un invasore: la ferita fa impressione SIVAS (TURCHIA) - Follia in Conference League, con la festa della Fiorentina per la qualificazione ai quarti rovinata da quanto accaduto nel finale del match vinto 4 - 1 dalla squadra di Vincenzo ...

La tragedia di Kayseri: quando il Derby della Cappadocia si tinse di sangue Nel settembre 1967 un goal contestato e un rosso scatenano la follia dei tifosi all'Atatürk Stadiumu: oltre 40 i morti e centinaia i feriti.