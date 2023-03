Foggia, accumulatore seriale trovato morto in casa sepolto sotto un cumulo di oggetti (Di venerdì 17 marzo 2023) È stato trovato oggi nella sua abitazione di Foggia, sotto un cumulo di indumenti e materiale il cadavere di Raffaele Lioce, di 80 anni, noto per essere un accumulatore seriale. La scomparsa dell'anziano era stata denunciata, a dicembre scorso, da alcuni vicini preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Dalla scomparsa dell'anziano la porta era stata lasciata aperta e alcuni avevano anche segnalato la presenza di topi che entravano in quell'abitazione. L'uomo raccoglieva ogni cosa e la portava nella sua abitazione, diventata una discarica. Il corpo dell'uomo è stato trovato oggi da alcune persone incaricate di ripulire l'appartamento: il cadavere era nella stanza da letto completamente coperto da tantissimi indumenti e altro materiale di ogni ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 17 marzo 2023) È statooggi nella sua abitazione diundi indumenti e materiale il cadavere di Raffaele Lioce, di 80 anni, noto per essere un. La scomparsa dell'anziano era stata denunciata, a dicembre scorso, da alcuni vicini preoccupati perché non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Dalla scomparsa dell'anziano la porta era stata lasciata aperta e alcuni avevano anche segnalato la presenza di topi che entravano in quell'abitazione. L'uomo raccoglieva ogni cosa e la portava nella sua abitazione, diventata una discarica. Il corpo dell'uomo è statooggi da alcune persone incaricate di ripulire l'appartamento: il cadavere era nella stanza da letto completamente coperto da tantissimi indumenti e altro materiale di ogni ...

