Foggia | 80enne accumulatore seriale trovato morto in casa | era scomparso da mesi

È stato trovato senza vita Raffaele Lioce , l'diche risultava scomparso dallo scorso novembre. Noto per essere un accumulatore seriale , è stato trovato morto all'interno della sua abitazione, nascosto in mezzo all'enorme quantità ...L'uomo,, era scomparso a febbraio 2023 dalla sua abitazione in centro a. I condomini hanno quindi contattato ' Chi l'ha visto ', che nelle ultime tre puntate ha raccontato la storia di ...L'uomo,, era scomparso a febbraio 2023 dalla sua abitazione in centro a. I condomini hanno quindi contattato " Chi l'ha visto ", che nelle ultime tre puntate ha raccontato la storia di ...

Foggia, 80enne accumulatore seriale trovato morto in casa: era ... Tag24

L’uomo, un 80enne, è stato trovato nella propria abitazione a Foggia. La prefettura aveva attivato il protocollo per la ricerca delle persone scomparse e lo scorso 17 febbraio i vigili del fuoco erano ...E’ stato trovato nella propria abitazione a Foggia, sotto un cumulo degli oggetti che era solito accatastare in casa, l’80enne di cui si erano perse le tracce da circa due mesi e mezzo. La prefettura ...