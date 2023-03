Fnomceo, 'dare valore a Ssn lezione più importante del Covid, lo dobbiamo a vittime' (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Sono passati tre anni da quando il Covid è arrivato nel nostro Paese. Si celebra la giornata del ricordo delle vittime, una giornata che ci riporta alla mente quello che è stato nel passato, quello che abbiamo visto: momenti drammatici dove i nostri anziani, soprattutto le persone più fragili, sono morti, hanno sofferto. Abbiamo perso tantissimi colleghi, tantissime sono state le vittime, proprio per una pandemia dovuta a un virus che non conoscevamo. dare il massimo valore possibile al Servizio sanitario nazionale è la lezione più importante che il Covid ci lascia. E, per farlo, è fondamentale investire sul capitale umano del Ssn, rendendo la sanità pubblica più attrattiva". A ribadirlo il presidente della ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 marzo 2023) Roma, 17 mar. (Adnkronos Salute) - "Sono passati tre anni da quando ilè arrivato nel nostro Paese. Si celebra la giornata del ricordo delle, una giornata che ci riporta alla mente quello che è stato nel passato, quello che abbiamo visto: momenti drammatici dove i nostri anziani, soprattutto le persone più fragili, sono morti, hanno sofferto. Abbiamo perso tantissimi colleghi, tantissime sono state le, proprio per una pandemia dovuta a un virus che non conoscevamo.il massimopossibile al Servizio sanitario nazionale è lapiùche ilci lascia. E, per farlo, è fondamentale investire sul capitale umano del Ssn, rendendo la sanità pubblica più attrattiva". A ribadirlo il presidente della ...

