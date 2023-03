Flotte - Sifà | 2 000 mezzi operativi per Enel

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 marzo 2023) A seguito della gara indetta per la fornitura in noleggio a lungo termine di veicoli commerciali allestiti per le società del Gruppoannuncia di essersi aggiudicata un quantitativo di oltre 2.000 unità. Il contratto comprende modelli con motorizzazioni termiche, ibride o elettriche, con contratti della durata di 48 o 60 mesi.ridà quindi impulso al comparto dei veicoli da trasporto e in particolare a quelli forniti già completi di trasformazione, che hanno costituito una delle specializzazioni della società emiliana fin dall'esordio e alla quale è dedicata una specifica divisione.