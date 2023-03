Fiumicino Tributi | accertati 1800 evasori fiscali | il Comune recupera 6 milioni di euro

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 17 marzo 2023)– Proseguono i controlli della Polizia Locale e dell’Ati, con il coordinamento dell’assessorato all’Ambiente, contro le discariche abusive e l’abbandono di rifiuti. “Nei giorni scorsi abbiamo effettuato diverse verifiche su via della Scafa, via delle Ombrine, via Trincea delle Frasche e piazzale Tirreno – spiega l’assessore all’Ambiente Roberto Cini -. Sono stati individuati cittadini e attività, anche di comuni limitrofi, responsabili di abbandoni ed errati conferimenti. Dopo i dovuti accertamenti da parte della Polizia Locale scatteranno le sanzioni che vanno da 150 a 500, in base al tipo di violazione. Nei casi che riguardano aziende o attività commerciali potrebbe scattare anche la denuncia penale”. “Inoltre, dopo lo stop dovuto ai giusti provvedimenti presi durante la fase cruciale della pandemia – prosegue l’assessore -, sono ...