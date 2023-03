Fisco, Meloni: riforma bocciata frettolosamente da qualcuno (Di venerdì 17 marzo 2023) "Il Cdm ha approvato ieri sera una legge delega" per la riforma fiscale "un po' frettolosamente bocciata da alcuni. Lavoriamo per una riforma complessiva che migliori l'efficienza della struttura, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) "Il Cdm ha approvato ieri sera una legge delega" per lafiscale "un po'da alcuni. Lavoriamo per unacomplessiva che migliori l'efficienza della struttura, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniomisiani : Quella del #fisco non è una riforma, è un salto all’indietro. Le promesse del governo #Meloni hanno un costo enorme… - fattoquotidiano : La legge delega per la riforma fiscale voluta dal governo #Meloni fa felici i soliti noti. Favoriti i redditi medio… - ilpost : Il governo ha promesso un revisione dell'IRPEF con l'obiettivo finale della flat tax: ma è ancora tutto molto vago… - lucatoscoromano : @MatteoRichetti beh, tu hai votato e governato con #ForzaItalia ehi. Ciccio, non hai vinto, ritenta. ps - Rdc, Gi… - nicola_orritos : RT @ilpost: Il governo ha promesso un revisione dell'IRPEF con l'obiettivo finale della flat tax: ma è ancora tutto molto vago e non si sa… -