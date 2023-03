Fisco | Berlusconi “Con la riforma passo importante verso la flat tax”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “La delega sulladelapprovata dal Consiglio dei Ministri di ieri è un grande risultato per l'Italia, per il Governo, per Forza Italia. La riduzione delle tasse è da sempre uno dei nostri obbiettivi più importanti ed è uno degli aspetti essenziali del patto di coalizione con il quale il centro-destra si è presentato agli elettori ed ha ottenuto il mandato di governare il Paese. Oggi cominciamo a mantenere questo impegno con la riduzione delle aliquote e l'alleggerimento del carico fiscale per tutti i contribuenti, con particolare attenzione ai redditi medi e bassi, tenendo conto della composizione del nucleo familiare”. Così su Instagram il presidente di Forza Italia, Silvio.“E' unla-tax per ...