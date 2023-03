Fisciano | inaugurazione scultura “Quasi Parole”

Leggi su zon

(Di venerdì 17 marzo 2023) Sabato 18 marzo, alle ore 17:30, in occasione della ricorrenza della Giornata Nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di coronavirus, il Sindaco diVincenzo Sessa inaugurerà la pregiata opera intitolata “”, realizzata dall’artista Girolamo Santulli e installata nei giardini di Piazza Regina Margherita alla frazione Lancusi. “Laè composta da un gruppo di lettere prese a caso le quali si legano tra loro per creare un ricordo. Un insieme di simboli che pur di non perdersi prendono vita in un’altra forma. L’inespresso è il punto di partenza. L’opera fa riferimento all’uomo pur non citandolo formalmente oltre a dare una visione ottimista e creativa rispetto al concetto della morte. Un’opera grafica e scultorea insieme,un oggetto di design, ma con riferimenti ...