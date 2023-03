Firenze: corriere della droga preso con 55 chili di hashish. Erano in un’auto con targa spagnola (Di venerdì 17 marzo 2023) C'Erano 55 chili di hashish nascosti tra le lamiere di una vecchia Mercedes nera: è quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli straordinari coordinati in tutta la provincia dal Questore Maurizio Auriemma L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 17 marzo 2023) C'55dinascosti tra le lamiere di una vecchia Mercedes nera: è quanto scoperto dalla Polizia di Stato nel corso dei controlli straordinari coordinati in tutta la provincia dal Questore Maurizio Auriemma L'articolo proviene daPost.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... corrierefirenze : Firenze, Guido Gheri condannato per diffamazione, calunnia e odio razziale: confiscata Radio Studio54 - claudioit961 : Ultima Generazione imbratta Palazzo Vecchio a Firenze: il sindaco Nardella, infuriato, li blocca - G_A_V_76 : RT @il_latinista: Prendere questi vandali imbecilli, forzarli a pulire la schifezza che hanno fatto e metterli in gattabuia per un bel po'.… - Vasto2022 : Edmund White dopo le critiche della studentessa americana a Firenze: «Quello che scrive è incivile»… - 055firenze : Scoperta un’auto imbottita con 55 kg di hashish: la Polizia arresta corriere della droga #Firenze… -