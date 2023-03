Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _mocali : RT @LaStampa: Firenze, blitz degli ambientalisti a Palazzo vecchio: fermati dal sindaco - AriannaAmbrosi0 : RT @repubblica: Blitz di Ultima generazione: imbrattata la facciata di Palazzo Vecchio con la vernice. Il sindaco Nardella si mette con alt… - LaStampa : Firenze, blitz degli ambientalisti a Palazzo vecchio: fermati dal sindaco - infoitinterno : Firenze: blitz di Ultima Generazione, vernice arancione su Palazzo Vecchio - panzaantonio61 : RT @repubblica: Blitz di Ultima generazione: imbrattata la facciata di Palazzo Vecchio con la vernice. Il sindaco Nardella si mette con alt… -

Leggi Anche, ambientalisti imbrattano il palazzo del Consiglio regionale della Toscana - Giani: 'Non mi intimidiscono' Ilè stato rivendicato dal gruppo 'Ultima generazione' sui propri canali social.Alcuni attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato nella mattinata di venerdì con estintori riempiti di vernice arancione lavabile la facciata di Palazzo Vecchio ae sono stati bloccati dal sindaco Dario Nardella che proprio in quel momento stava effettuando un sopralluogo sull'Arengario. I turisti che si trovavano in piazza hanno cominciato a fischiare ...... ma sono bastati ad imbrattare con la vernice arancione, sparata dagli estintori, la facciata del monumento in pieno centro a. I numerosi turisti presenti hanno fischiato l'atto vandalico. "...

Firenze, blitz degli ambientalisti a Palazzo vecchio, fermati dal sindaco Repubblica TV

Questa volta è accaduto a Firenze e ad esser imbrattata è stata la facciata di Palazzo Vecchio. Ecco chi è stato l’autore di tale gesto. Un blitz in piena regola, se così possiamo definirlo, quello ...la facciata del monumento in pieno centro a Firenze. I numerosi turisti presenti hanno fischiato l'atto vandalico. "Sono dei barbari. Non è così che si protesta, dovrebbero difenderla la civiltà". Ha ...