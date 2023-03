Fiorentina-Lech Poznan | Salamon | “Partita interessante | per me sarà un bel viaggio”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Tra le fila del, club sorteggiato contro lanei quarti di finale di Conference League 2022/2023, milita Bartosz, vecchia conoscenza della Serie A. Proprio l’ex Cagliari e Sampdoria, tra le altre, ha presentato il doppio confronto: “unae un belper me. Ho affrontato lain Serie A e giocato insieme ad alcuni loro calciatori. Credo che potremo fare bene“.ha poi proseguito: “Essere ai quarti è una soddisfazione enorme per tutto il club. Adesso dobbiamo concentrarci su questo traguardo e non su cosa accadrà. Citempo per preparare al meglio la gara“. SportFace.

