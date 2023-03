Fiorentina-Lech Poznan in tv: data, orario e diretta streaming ritorno quarti Conference League 2022/2023 (Di venerdì 17 marzo 2023) Fiorentina-Lech Poznan è il ritorno dei quarti di finale di Conference League 2022/2023 e sarà visibile in tv: ecco le informazioni su data, orario e diretta streaming del match. I viola affrontano i polacchi in casa in questa partita che è il secondo dei due atti che compongono il doppio confronto che mette in palio le semifinali della terza coppa europea, in cui i viola vogliono andare avanti fino in fondo. L’incontro si disputerà giovedì 20 aprile con calcio d’inizio alle ore 21 (salvo diverse indicazioni Uefa). La diretta tv sarà visibile sui canali Sky Sport, streaming su Sky Go e sulla piattaforma Dazn. Su TV8 è possibile la ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023)è ildeidi finale die sarà visibile in tv: ecco le informazioni sudel match. I viola affrontano i polacchi in casa in questa partita che è il secondo dei due atti che compongono il doppio confronto che mette in palio le semifinali della terza coppa europea, in cui i viola vogliono andare avanti fino in fondo. L’incontro si disputerà giovedì 20 aprile con calcio d’inizio alle ore 21 (salvo diverse indicazioni Uefa). Latv sarà visibile sui canali Sky Sport,su Sky Go e sulla piattaforma Dazn. Su TV8 è possibile la ...

