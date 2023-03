Fiorentina, l'agente di Bianco: 'Sta bene dopo il pugno del tifoso. A gennaio poteva partire, ma...' (Di venerdì 17 marzo 2023) Beppe Galli, agente del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco (colpito al naso da un tifoso del Sivasspor ieri sera) ha parlato... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 marzo 2023) Beppe Galli,del centrocampista dellaAlessandro(colpito al naso da undel Sivasspor ieri sera) ha parlato...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fiorentina, l'agente di Bianco: 'Sta bene dopo il pugno del tifoso. A gennaio poteva partire, ma...': Beppe Galli,… - cmdotcom : #SivassporFiorentina, arrestato il tifoso che ha tirato un pugno a #Bianco. L'agente oggi a Firenze - susydigennaro : RT @napolimagazine: IGOR - L'agente: 'La Fiorentina è la società giusta per lui, c'è fiducia per il rinnovo' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IGOR - L'agente: 'La Fiorentina è la società giusta per lui, c'è fiducia per il rinnovo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IGOR - L'agente: 'La Fiorentina è la società giusta per lui, c'è fiducia per il rinnovo' -