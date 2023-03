Fiorentina | arrestato l’aggressore di Bianco

(Di venerdì 17 marzo 2023) Dopo il gol del 4-1 dellacontro il Sivasspor è successo l’impensabile, un tifoso turco è entrato in campo e ha sferrato un pugno aDopo il gol del 4-1 dellacontro il Sivasspor è successo l’impensabile, un tifoso turco è entrato in campo e ha sferrato un pugno a. Dalla Turchia arriva la notizia cheè statoe oggi verrà processato per direttissima. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Dopo il gol del 4 - 1 della Fiorentina contro il Sivasspor è successo l'impensabile, un tifoso turco è entrato in campo e ha sferrato un pugno a Bianco. Il tifoso che ieri ha invaso il campo nei minuti finali della sfida fra la squadra turca e la Fiorentina, aggredendo con un pugno il centrocampista gigliato Alessandro Bianco, sarebbe già stato arrestato.

Arrivano ulteriori aggiornamenti sul caso dell'aggressione di un tifoso ad Alessandro Bianco ieri in occasione di Sivasspor-Fiorentina. Secondo quanto raccolto da fonti turche, la persona che ha ...Il tifoso del Sivasspor, che ieri ha invaso il campo e tirato un pugno ad Alessandro Bianco della Fiorentina, è stato arrestato. La notizia giunge direttamente dalla Turchia, in cui viene specificato ...