Fiorentina ai quarti di Conference con il Lech Poznan

(Di venerdì 17 marzo 2023) NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Saranno i polacchi delgli avversari dellaaidi finale diLeague. Questo l'esito del sorteggio di Nyon effettuato oggi. L'andata si giocherà il 13 aprile in Polonia, il ritorno una settimana dopo, il 20, al Franchi. In caso di passaggio del turno, in semifinale i viola affronteranno la vincente del match tra gli svizzeri del Basilea e i francesi del Nizza. Gli altri duedi finale sono Gent-West Ham e Az Alkmaar-Andert.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

