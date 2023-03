Fiorello punge Heather Parisi | due finti finanzieri ballano “Cicale”

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 17 marzo 2023)“dedica” uno sketch a. Il mattatore della striscia mattutina di RaiDue ha ironizzato sull’episodio che sarebbe accaduto nello studio della trasmissione ‘Belve’ qualche giorno fa. L’ex ballerina e showgirlè infatti volata in Italia per farsi intervistare da Francesca Fagnani. Al suo arrivo in studio, per registrare la puntata, ha trovato un ufficiale giudiziario che le ha notificato un’ingiunzione per un vecchio debito vantato dal manager televisivo Lucio Presta. L’ex ballerina sarebbe stata costretta a scegliere tra gli effetti personali o l’equivalente in denaro tramite bonifico. Si tratterebbe di una “somma ingente” che non è stata resa nota, come risarcimento per una condanna per diffamazione e illecita pubblicazione di immagini. ...