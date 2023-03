Fiordelisi ha una crisi notturna | “Primo e ultimo reality che faccio!”

(Di venerdì 17 marzo 2023) Subito dopo la fine della puntata di ieri del GF Vip Antonellasi è chiusa in camera. Nikita e Andrea Maestrelli l’hanno seguita e lei ha iniziato a sfogarsi. Tra le tante cose la gieffina ha dichiarato che il GF Vip è ilche farà nella sua vita. “Questo è ilche farò. Ah no? Poi vedrai se ne farò altri. Questo ho voluto fare, ma adesso non voglio farne altri. Voglio stare a casa con mamma e papà e mangiare quello che voglio. Poi voglio uscire e vedere se Edoardo è fuori che mi aspetta. Non ce la faccio più Andre. Non sto bene sono stanca davvero. Vado dallo psicologo fino a quando non uscirò. Io ora mangio fuori, non mangio con questi qui”.ok, ma ...

... protagoniste in apertura di puntata diclip dove Alfonso Signorini ha mostrato cosa si sono dette alle spalle nei vari confessionali. Secondo flop per Antonella: per quanto triste ......in maniera opposta rispetto allae alla Incorvaia. Riguardo quest'ultima, la cantante dice addirittura di rivedersi in lei da giovane. La moglie di Paolo Bonolis però spedisce...Lasi dice 'scioccata': 'Stavamo cercando di avere un rapporto' e svela che, nel ... precisando di essersi sentita abbandonata dal GF, poiché da tempo non ricevesorpresa e poi aggiunge: ...

In una clip, Micol si augura che Antonella non sia nella vita reale come è stata nella casa; la Fiordelisi pensa invece che, rapporto con Tavassi a parte, la Incorvaia non abbia dimostrato nulla.una sorpresa, perché le percentuali davano quasi per scontata la "vittoria" di Nikita durante i giorni scorsi, anche lei nominata per il televoto nella puntata precedente insieme a Milena Miconi, Luca ...