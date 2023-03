Fine del mercato tutelato dell’energia per le piccole imprese: il 21 marzo un webinar per fare chiarezza (Di venerdì 17 marzo 2023) Dal prossimo 1° aprile 2023 termina il mercato tutelato dell’energia anche per le micro e piccole imprese. La normativa ha infatti previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo periodi transitori differenti per le imprese e le famiglie. Mentre per le imprese più grandi ed energivore la tutela di prezzo è già terminata il 1° gennaio 2021 e per le famiglie se ne parlerà nel 2024, per le imprese più piccole la tutela di prezzo terminerà a Fine marzo 2023. Dal 1° aprile 2023, le imprese che ancora non hanno scelto un fornitore sul mercato libero, vedranno assegnate le proprie utenze all’esercente del ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Dal prossimo 1° aprile 2023 termina ilanche per le micro e. La normativa ha infatti previsto il progressivo passaggio dala quello libero, prevedendo periodi transitori differenti per lee le famiglie. Mentre per lepiù grandi ed energivore la tutela di prezzo è già terminata il 1° gennaio 2021 e per le famiglie se ne parlerà nel 2024, per lepiùla tutela di prezzo terminerà a2023. Dal 1° aprile 2023, leche ancora non hanno scelto un fornitore sullibero, vedranno assegnate le proprie utenze all’esercente del ...

