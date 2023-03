Figli nati da coppie omogenitoriali, gli avvocati di Bergamo scendono in piazza (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli avvocati di Bergamo, consapevole della funzione sociale dell’Avvocatura a presidio dei diritti delle persone e delle famiglie critica la votazione, da parte del Senato della Repubblica di una risoluzione con cui la commissione competente si è espressa negativamente sulla proposta di regolamento europeo volta alla creazione di un certificazione europea di filiazione, con l’ulteriore obiettivo di uniformare le procedure di riconoscimento dei Figli delle famiglie di tutti gli stati membri. Osserva che tale parere, sebbene non vincolante, confligge ictu oculi con l’esigenza dei minori di avere medesima tutela della relazione con entrambi i genitori in qualsiasi Stato membro dell’Unione la propria famiglia decida di stabilirsi. Osserva peraltro che, come conseguenza, il Comune di Milano ha ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine deglidi, consapevole della funzione sociale dell’Avvocatura a presidio dei diritti delle persone e delle famiglie critica la votazione, da parte del Senato della Repubblica di una risoluzione con cui la commissione competente si è espressa negativamente sulla proposta di regolamento europeo volta alla creazione di un certificazione europea di filiazione, con l’ulteriore obiettivo di uniformare le procedure di riconoscimento deidelle famiglie di tutti gli stati membri. Osserva che tale parere, sebbene non vincolante, confligge ictu oculi con l’esigenza dei minori di avere medesima tutela della relazione con entrambi i genitori in qualsiasi Stato membro dell’Unione la propria famiglia decida di stabilirsi. Osserva peraltro che, come conseguenza, il Comune di Milano ha ...

