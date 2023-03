FIFA 23 Team FUT Ballers: Lista Completa Carte Speciali Ed Anticipazioni (Di venerdì 17 marzo 2023) EA Sports ha annunciato che la prima squadra FUT Ballers sarà disponibile nei pacchetti della popolare modalità FIFA 23 Ultimate Team a partire dalle 19:00 di venerdi 17 Marzo. La promo in questione è una novità assoluta della serie e la software house canadese non ha ancora divulgato i dettagli ufficiali di questo nuovo evento di FUT 23. Stando alle indiscrezioni pervenute dal web sembra che le Carte in questione riceveranno un primo boost dell’overall e delle stats con il rilascio della carta speciale e successivamente potranno ricevere un upgrade ulteriore Completando degli obiettivi in game che saranno rilasciati da EA Sports. Come accade abitualmente durante l’evento, saranno rilasciate nuove Sfide Creazione Rosa a tema, obiettivi, amichevoli FUT e tanto altro ancora con alcuni fantastici ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 17 marzo 2023) EA Sports ha annunciato che la prima squadra FUTsarà disponibile nei pacchetti della popolare modalità23 Ultimatea partire dalle 19:00 di venerdi 17 Marzo. La promo in questione è una novità assoluta della serie e la software house canadese non ha ancora divulgato i dettagli ufficiali di questo nuovo evento di FUT 23. Stando alle indiscrezioni pervenute dal web sembra che lein questione riceveranno un primo boost dell’overall e delle stats con il rilascio della carta speciale e successivamente potranno ricevere un upgrade ulteriorendo degli obiettivi in game che saranno rilasciati da EA Sports. Come accade abitualmente durante l’evento, saranno rilasciate nuove Sfide Creazione Rosa a tema, obiettivi, amichevoli FUT e tanto altro ancora con alcuni fantastici ...

