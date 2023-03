Fifa 23 Obiettivo Gioca con stile per i FUT Ballers

Leggi su imiglioridififa

(Di venerdì 17 marzo 2023) Scopriamo insieme come completare l’coned ottenere Mount in versione FUT– Fuoriclasse FUT ed un pack FUT Birthday Team 1 garantito! Ogni singolopermette poi di sbloccare la versione potenziata degli altri 7tori FUTconNumero di sfide da completare:7 Scadenza: 31 marzo Premio finale: 1x Fuoriclasse FUT Mount Non scambiab. La precisione di LuisSegna un gol di precisione con Luis Díaz Fuoriclasse FUT in 5 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o Rivals).1x Fuoriclasse FUT Díaz Non scambiab.1x 300 XP 18 marzo?1x Fuoriclasse FUT Bamford Non scambiab.1x 300 XP 19 marzo?1x Fuoriclasse FUT Kulusevski Non ...