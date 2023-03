FIFA 23 FUT BALLERS: arrivano i Fuoriclasse FUT! (Di venerdì 17 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo, con la consueta schermata di avvio di FUT, EA Sports ha annunciato l’arrivo, a partire da venerdì 17 marzo, di un nuovo evento, del tutto inedito, denominato FUT BALLERS, Fuoriclasse FUT in italiano! Durante la promo FUT BALLERS verranno rilasciate SBC giornaliere dedicate ad alcuni giocatori (a quanto pare tutti di Premier League). Attraverso lo specialie obiettivo “Gioca con Stile”, in cui andrà utilizzata la card sbloccata tramite SBC sarà poi possibile ottenere la versione potenziata di quella card. Il primo giocatore ad essere rilasciato è Luis Diaz Per l’occasione, durante l’evento FUT BALLERS ritorneranno nei pacchetti i “Best of” con alcune delle migliori card speciali delle promo precedenti! Ricordiamo che FIFA 23 è disponibile in tutto il mondo dal 30 ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 17 marzo 2023) Mercoledì 15 marzo, con la consueta schermata di avvio di FUT, EA Sports ha annunciato l’arrivo, a partire da venerdì 17 marzo, di un nuovo evento, del tutto inedito, denominato FUTFUT in italiano! Durante la promo FUTverranno rilasciate SBC giornaliere dedicate ad alcuni giocatori (a quanto pare tutti di Premier League). Attraverso lo specialie obiettivo “Gioca con Stile”, in cui andrà utilizzata la card sbloccata tramite SBC sarà poi possibile ottenere la versione potenziata di quella card. Il primo giocatore ad essere rilasciato è Luis Diaz Per l’occasione, durante l’evento FUTritorneranno nei pacchetti i “Best of” con alcune delle migliori card speciali delle promo precedenti! Ricordiamo che23 è disponibile in tutto il mondo dal 30 ...

