Festival euromediterraneo dell' economia a Napoli | «Terreno di confronto per equilibrare Nord e Sud»

- Napoli: prende il via il primodell'Economia organizzato dalla Commissione europea, dal Parlamento europeo e da Quotidiano del Sud - l'Altra Voce dell'Italia con il ...Scrivono così nel position paper i componenti dell'Advisory Board deldel Mediterraneo ( Feuromed ) in programma da domani e fino a sabato a Napoli , nello storico castello ...Queste le premesse poste al centro del primodell'Economia, che si svolgerà a Napoli il 17 e il 18 marzo, nello storico Castello del Maschio Angioino, e che sono state ...

Festival euromediterraneo dell'economia a Napoli: «Terreno di ... ilmattino.it

A Napoli due giorni di confronto sul ruolo del Sud quale hub manifatturiero ed energetico per l’Europa Complici il quadro geopolitico internazionale e l'utilizzo dei fondi del PNRR, per il Mezzogiorno ...“Il Mediterraneo non è più un pezzo marginale dell’asse imperante europeo Est-Ovest: il nuovo asse Sud-Nord guida oggi il gioco del futuro dell’intera Europa e della pace nel mondo. Non si tratta di a ...