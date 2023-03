Ferrari, Mondiale Endurance 2023: pole della rossa nella 1000 Miglia di Sebring (Di venerdì 17 marzo 2023) Buone notizie provenienti dalla Florida in casa Ferrari. La vettura di Maranello ha infatti conquistato la pole Position nella 1000 Miglia di Sebring, valida per il Mondiale Endurance 2023. La 499P, guidata da Antonio Fuoco, ha chiuso le qualifiche con il crono di 45”067, davanti alla Toyota numero 8 di 0”214 millesimi. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Buone notizie provenienti dalla Florida in casa. La vettura di Maranello ha infatti conquistato laPositiondi, valida per il. La 499P, guidata da Antonio Fuoco, ha chiuso le qualifiche con il crono di 45”067, davanti alla Toyota numero 8 di 0”214 millesimi. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Ferrari, Mondiale Endurance 2023: pole della rossa nella 1000 Miglia di Sebring - infoitsport : Mondiale Endurance: Ferrari in pole a Sebring con la 499P - serieB123 : Ferrari, l’obbligo di raddrizzare un Mondiale in salita: le ali modificate, il gioco di squadra tra piloti… - ansacalciosport : Mondiale Endurance: Ferrari in pole a Sebring con la 499P. Hypercar di Maranello scatterà davanti a tutti nella 100… - MonettiDario : RT @matteopittaccio: Le Mans 1973 - Sebring 2023 Dopo 50 anni Ferrari torna in Pole Position nella classe regina del mondiale endurance ??… -