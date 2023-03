Felipe Anderson | ’50 gol con la Lazio e fascia | ma non posso godere Siamo rammaricati’ | Conference League

(Di venerdì 17 marzo 2023) 2023-03-17 01:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’attaccante biancocelesteha parlato ai microfoni diStyle Channel dopo la sconfitta ad Alkmaar: “C’è rammarico sia per l’andata che per stasera.partiti bene all’andata, abbiamo giocato bene nella prima parte ma poi abbiamo subito due gol nati da nostri errori. Oggi sapevamo di poter passare, abbiamo siglato un gol che potevamo gestire meglio perché la gara era lunga contro una squadra che in casa gioca bene. Purtroppo ora il lavoro che facciamo non sta portando i frutti sperati. Dobbiamo leggere le situazioni in maniera più veloce, a volte sbagliamo sotto questo aspetto e per qualche minuto abbasil livello. Dobbiamo crescere ...

ALKMAAR - Stesso e identico risultato dell'andata. La Lazio perde 2 - 1 contro l'Az Alkmaar e saluta la Conference League. La missione in Olanda si apre con il gol dial 21'. Poi Karlsson pareggia i conti dopo 7'. Nella ripresa Pavlidis sigla il sorpasso. Tante le occasioni per gli olandesi, minime quelle dei biancocelesti. Ora a Sarri rimane solo ...<< La cronaca della partita >>illude Dopo un quarto d'ora di studio, i padroni di casa sfiorano il gol del vantaggio con una percussione da destra di Odgaard per Pavlidis che non ...... gli olandesi passano con le reti di Karlsson e Pavlidis , che ribaltano l'iniziale vantaggio di, colpendo anche due legni con Odgaard e Rejinders. Brutta prestazione da parte della ...

Crescerà, ma se ha giocato solo in Europa ci sarà un motivo. ROMAGNOLI 6 – Sufficiente, sua la verticalizzazione da cui nasce il gol di Felipe Anderson. Esce dopo un’ora di gioco e la squadra non ...Sulla falsa riga dell’andata, la partita si apre con il vantaggio biancoceleste, ancora da sinistra, ancora da Mattia Zaccagni in versione assistman, questa volta per Felipe Anderson e non per Pedro.