Federico Nicotera svela: ecco quando ha capito di scegliere Carola a UeD (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso della prima intervista di coppia di Federico Nicotera e Carola Carpanelli, la quale è avvenuta presso il magazine di Uomini e Donne, l’ex tronista ha fatto delle confessioni in merito alla sua scelta. Nello specifico, infatti, il giovane ha svelato quale sia stato il momento esatto in cui ha capito che avrebbe scelto proprio lei. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno detto. ecco quando Federico Nicotera ha capito che avrebbe scelto Carola Dopo la messa in onda della puntata di ieri di Uomini e Donne, in cui è stata trasmessa la scelta di Federico Nicotera, lui e Carola Carpanelli hanno rilasciato un’intervista per il settimanale del talk ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 marzo 2023) Nel corso della prima intervista di coppia diCarpanelli, la quale è avvenuta presso il magazine di Uomini e Donne, l’ex tronista ha fatto delle confessioni in merito alla sua scelta. Nello specifico, infatti, il giovane hato quale sia stato il momento esatto in cui hache avrebbe scelto proprio lei. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno detto.hache avrebbe sceltoDopo la messa in onda della puntata di ieri di Uomini e Donne, in cui è stata trasmessa la scelta di, lui eCarpanelli hanno rilasciato un’intervista per il settimanale del talk ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Smeruccia29 : RT @Elisa175629: Le scelte più viste non superano la scelta di Federico Nicotera. (29,8%) Scelta di Aldo Palmeri: 24,77 % Scelta di Eugen… - _____Kiki01 : RT @Elisa175629: Le scelte più viste non superano la scelta di Federico Nicotera. (29,8%) Scelta di Aldo Palmeri: 24,77 % Scelta di Eugen… - Elisa175629 : Le scelte più viste non superano la scelta di Federico Nicotera. (29,8%) Scelta di Aldo Palmeri: 24,77 % Scelta d… - infoitcultura : Federico Nicotera rivela quando ha capito che avrebbe scelto Carola - IsaeChia : #UominieDonne, Alice Barisciani dopo la mancata scelta da parte di Federico Nicotera: “Per scegliere una persona co… -