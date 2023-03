Federico e Carola dopo Uomini e Donne | ecco com' è andata la prima notte

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 17 marzo 2023)Carpanelli eNicotera sono ufficialmente una coppia. I due ragazzi hanno lasciatoinsieme in quanto l'ex tronista ha effettuato la sua scelta il 7 marzo, la quale è stata trasmessa ieri, giovedì 16 marzo.aver mostrato a tutti i telespettatori il momento conclusivo del percorso di, i due ragazzi hanno rilasciato un'intervista di coppia aMagazine. In tale occasione, hanno svelato le loro prime impressioni in merito alla vita di coppia che hanno appena intrapreso. Tra le tante cose, poi, hanno rivelato anche come hanno trascorso la loroinsieme da fidanzati e lontani dalle telecamere. Durante l'intervista, poi, hanno fatto anche una sorta di ...