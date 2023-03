Federica Panicucci Via Da Mattino 5: L’Indiscrezione Bomba! (Di venerdì 17 marzo 2023) Federica Panicucci non sarebbe stata riconfermata alla guida di Mattino Cinque nella prossima stagione Tv. E’ quello che scrive il settimanale Oggi, che riporta anche i motivi di questo clamoroso addio. Perché mai la nostra Federica lascerà il talk mattutino di Canale 5? Ecco i dettagli sulla vicenda! Federica Panicucci dice addio a Mattino Cinque dopo 14 anni Federica Panicucci starebbe per lasciare Mattino Cinque. La conduttrice, non sarebbe stata riconfermata per la prossima stagione. Questo é quello che scrive il settimanale Oggi, secondo cui la Panicucci non farà più coppia con Francesco Vecchi a partire dalla prossima stagione Tv. Suona un po’ strano questo cambiamento, visto che ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 17 marzo 2023)non sarebbe stata riconfermata alla guida diCinque nella prossima stagione Tv. E’ quello che scrive il settimanale Oggi, che riporta anche i motivi di questo clamoroso addio. Perché mai la nostralascerà il talk mattutino di Canale 5? Ecco i dettagli sulla vicenda!dice addio aCinque dopo 14 annistarebbe per lasciareCinque. La conduttrice, non sarebbe stata riconfermata per la prossima stagione. Questo é quello che scrive il settimanale Oggi, secondo cui lanon farà più coppia con Francesco Vecchi a partire dalla prossima stagione Tv. Suona un po’ strano questo cambiamento, visto che ...

